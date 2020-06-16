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Espreso.tvСпортВ следующем сезоне "Днепр" впервые сыграет в Лиге чемпионов

В следующем сезоне "Днепр" впервые сыграет в Лиге чемпионов


фото: bcdnipro.com
Чемпион Украины по баскетболу "Днепр" в следующем сезоне впервые сыграет в квалификации Лиги чемпионов

Об этом сообщает официальный сайт баскетбольного клуба.

В прошлом сезоне, "Днепр", преодолев квалификацию, выступил в основном раунде Кубка Европы ФИБА, не сумев пройти первый групповой раунд турнира.

"Пока у нас есть план от ФИБА, что мы имеем первую игру квалификации Лиги чемпионов на 15 сентября. К этой дате мы проводим подготовку. Мы будем участвовать в квалификации Лиги чемпионов, но пока неизвестно, с первого или со второго раунда. 15 сентября в нас первая игра ", - заявил главный тренер команды Денис Журавлев.

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