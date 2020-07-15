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Espreso.tvОбществоПравительство предлагает ужесточить наказание для псевдоминеров

Правительство предлагает ужесточить наказание для псевдоминеров

Кабинет Министров Украины предлагает Верховной Раде усилить ответственность за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, установив дополнительное обязательное наказание в виде конфискации имущества

Соответствующий проект закона одобрен на заседании правительства в среду, 15 июля, передает РБК-Украина.

В частности, за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, кроме лишения свободы от 2 до 6 лет, предлагается ввести обязательную конфискацию имущества.

За те же действия, если объектами заведомо ложного сообщения стали критически важные объекты инфраструктуры либо здания и сооружения, обеспечивающие деятельность органов государственной власти, здравоохранения, образования, предлагается установить ответственность в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества.

Отмечается, что реализация этого документа должна обеспечить защиту прав и интересов граждан, поскольку по этому виду правонарушения за 2019 г. начато около 2 тыс. расследований, а с января по март 2020 г. уже открыто 213 уголовных дел.

  • 13 июля в столице аноним сообщил о заминировании здания Киевской городской держадминистарации.
  • В Харькове сообщили о заминировании 242 объектов города. Информация не подтвердилась.

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