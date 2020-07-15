Правительство предлагает ужесточить наказание для псевдоминеров

15 июля, 2020, 15:03

Кабинет Министров Украины предлагает Верховной Раде усилить ответственность за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, установив дополнительное обязательное наказание в виде конфискации имущества

Соответствующий проект закона одобрен на заседании правительства в среду, 15 июля, передает РБК-Украина.

В частности, за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, кроме лишения свободы от 2 до 6 лет, предлагается ввести обязательную конфискацию имущества.

За те же действия, если объектами заведомо ложного сообщения стали критически важные объекты инфраструктуры либо здания и сооружения, обеспечивающие деятельность органов государственной власти, здравоохранения, образования, предлагается установить ответственность в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества.

Отмечается, что реализация этого документа должна обеспечить защиту прав и интересов граждан, поскольку по этому виду правонарушения за 2019 г. начато около 2 тыс. расследований, а с января по март 2020 г. уже открыто 213 уголовных дел.

13 июля в столице аноним сообщил о заминировании здания Киевской городской держадминистарации.

В Харькове сообщили о заминировании 242 объектов города. Информация не подтвердилась.

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