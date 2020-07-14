В Харькове сообщили о заминировании 242 объектов города
Об этом Укринформу сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в области.
"13 июля на электронную почту правоохранителей поступило сообщение о закладке взрывчатки на 242 объектах Харькова - в аптеках, родильных домах, отделениях скорой помощи, продовольственных магазинах, гипермаркетах, открытых торговых центрах, банках, в зданиях железнодорожного и автовокзалов, международном аэропорту "Харьков", - отметили в полиции.
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На местах работали следственно-оперативные группы, специалисты взрывотехнического управления и кинологи.
"В целом полицейские осмотрели 242 объекты, эвакуировали 506 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ не обнаружено", - добавили в пресс служба.
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