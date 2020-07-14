В Харькове сообщили о заминировании 242 объектов города

14 июля, 2020, 14:37

Информация о минировании более 240 объектов в Харькове не подтвердилась, сейчас ищут "минера"

Об этом Укринформу сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в области.

"13 июля на электронную почту правоохранителей поступило сообщение о закладке взрывчатки на 242 объектах Харькова - в аптеках, родильных домах, отделениях скорой помощи, продовольственных магазинах, гипермаркетах, открытых торговых центрах, банках, в зданиях железнодорожного и автовокзалов, международном аэропорту "Харьков", - отметили в полиции.

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На местах работали следственно-оперативные группы, специалисты взрывотехнического управления и кинологи.

"В целом полицейские осмотрели 242 объекты, эвакуировали 506 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ не обнаружено", - добавили в пресс служба.