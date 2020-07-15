Правительство назначило 7 заместителей министров

15 июля, 2020, 15:29

15 июля на заседании правительства назначили 7 заместителей министров

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в Facebook.

"Кабмин сегодня на заседании принял ряд кадровых решений. Назначить: Боруховского Богдана Валентиновича - первым заместителем министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины; Карандеева Ростислава Владимировича - первым заместителем министра культуры и информационной политики Украины; Зорина Александра Алексеевича - заместителем министра энергетики Украины; Немчинова Максима Александровича - заместителем министра энергетики Украины ", - написал Мокан.

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Мокан также рассказал о назначении Матвея Бедного заместителем министра молодежи и спорта Украины; Андрея Витренко - заместителем министра образования и науки Украины; Игоря Гарбарука - заместителем министра образования и науки Украины.

Кроме того, Кабмин назначил Александра Банькова государственным секретарем Министерства иностранных дел Украины (путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина). Также правительство назначило Дмитрия Маковского первым заместителем председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Мокан добавил, что Кабмин принял решение об увольнении Артема Биденко с должности государственного секретаря Министерства культуры и информационной политики Украины (по собственному желанию); Дмитрия Маковского - с должности государственного секретаря Министерства цифровой трансформации Украины (в связи с переходом на другую работу); Сергея Секунова - с должности первого заместителя председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Правительство также уволил Петра Опаленика с должности заместителя председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и Сергея Игнатовского с должности заместителя председателя Фонда государственного имущества Украины (по собственному желанию, 20 июля 2020 г.).

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