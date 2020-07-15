Полиция задержала подозреваемых в убийстве следователя СБУ Закладного, - Мосийчук

15 июля, 2020, 19:37

15 июля полиция схватила подозреваемых в убийстве следователя СБУ по особо важным делам Романа Закладного

Об этом экс-нардеп Игорь Мосийчук сообщил в Telegram.

"Только полиция Оболонского района Киева задержала подозреваемых в убийстве следователя по особо важным делам СБУ Романа Закладного!" - написал он.

По словам Мосийчука, убийство было совершено с целью ограбления.

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В полиции ранее рассказали "Фактам" о подробностях ограбления.

Так, пресс-офицер Оболонского управления полиции Диана Шутько отметила, что свидетель, который сообщил о теле следователя, рассказал о следах крови возле уха покойного.

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