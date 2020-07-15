Под Каиром произошел масштабный пожар на нефтепроводе: десятки пострадавших
Об этом сообщает Reuters .
Клапаны трубопровода в зоне пожара немедленно перекрыли - и пламя было взято под контроль. Однако пострадали 17 человек, о погибших сообщений нет. Свидетель происшествия говорит, что у дороги загорелся около 20 припаркованных автомобилей.
Власти предварительно заявляют, что искра из проезжавшего автомобиля подожгла следует из трубы нефть. В министерстве нефти говорят, что правоохранители, узнав об утечке, сразу окружили дорогу, однако некоторые автомобилисты все же смогли продолжить движение по магистрали.
Читайте также: В США второй день горит десантный корабль Bonhomme Richard
Почему произошла утечка, пока неизвестно. Группа специалистов начала расследование инцидента.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
13 июля, 2020 За кого на самом деле голосуют украинцы?
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-
-
Читайте также
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-