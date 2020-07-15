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Espreso.tvОбществоПод Каиром произошел масштабный пожар на нефтепроводе: десятки пострадавших

Под Каиром произошел масштабный пожар на нефтепроводе: десятки пострадавших


фото: MiddleObserver
В пригороде Каира произошел масштабный пожар на нефтепроводе компании Шукаир-Мостород Egyptian Refining Co (ERC), который проходит рядом с оживленной автомагистралью

Об этом сообщает Reuters .

Клапаны трубопровода в зоне пожара немедленно перекрыли - и пламя было взято под контроль. Однако пострадали 17 человек, о погибших сообщений нет. Свидетель происшествия говорит, что у дороги загорелся около 20 припаркованных автомобилей.

Власти предварительно заявляют, что искра из проезжавшего автомобиля подожгла следует из трубы нефть. В министерстве нефти говорят, что правоохранители, узнав об утечке, сразу окружили дорогу, однако некоторые автомобилисты все же смогли продолжить движение по магистрали.

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Почему произошла утечка, пока неизвестно. Группа специалистов начала расследование инцидента.

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