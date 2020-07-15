На Волыни ослабляют карантин: позволили межобластные перевозки и работу детсадов
15 июля, 2020, 18:28
В Волынской области приняли решение об ослаблении карантина
Об этом сообщили в пресс-служба ОГА.
"В частности, разрешены пассажирские перевозки межобластного, междугородного, пригородного сообщения и посещение дошкольных учреждений. Кроме того, отменено ограничение по работе средств размещения (базы отдыха, санатории и т.д.)", - сообщили в ОГА.
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Также принято было продолжено время работы развлекательных заведений, кинотеатров, ресторанов, кафе и баров до 23:00.
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