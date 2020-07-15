Бывший защитник "Динамо" продолжит карьеру в чемпионате Португалии
15 июля, 2020, 20:20
Экс-защитник киевского "Динамо" Антунеш близок к трансферу в лиссабонский "Спортинг"
Об этом сообщает A Bola .
Руководство "Спортинга" ищет замену 28-летнему аргентинцу Маркосу Акунье, который этим летом покинет Лиссабон. "Зелено-белые" готовы отпустить португальца за 15 млн евро.
Антунеш является свободным агентом, а потому его подписания позволит "Спортинга" минимизировать финансовые затраты для укрепления состава.
Последним клубом 33-летнего Антунеша был испанский "Хетафе", в котором португалец выступал с лета 2017 года, после того как оставил киевское "Динамо".
- 24 июня португальский "Витория Сетубал" расторгла арендное соглашение с итальянской "Ромой" за недостойное поведение полузащитника Мирко Антонуччи.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
13 июля, 2020 За кого на самом деле голосуют украинцы?
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-
-
Читайте также
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-