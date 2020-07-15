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Espreso.tvСпортБывший защитник "Динамо" продолжит карьеру в чемпионате Португалии

Бывший защитник "Динамо" продолжит карьеру в чемпионате Португалии


фото: Getty Images
Экс-защитник киевского "Динамо" Антунеш близок к трансферу в лиссабонский "Спортинг"

Об этом сообщает A Bola .

Руководство "Спортинга" ищет замену 28-летнему аргентинцу Маркосу Акунье, который этим летом покинет Лиссабон. "Зелено-белые" готовы отпустить португальца за 15 млн евро.

Антунеш является свободным агентом, а потому его подписания позволит "Спортинга" минимизировать финансовые затраты для укрепления состава.

Последним клубом 33-летнего Антунеша был испанский "Хетафе", в котором португалец выступал с лета 2017 года, после того как оставил киевское "Динамо".

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