Бывший защитник "Динамо" продолжит карьеру в чемпионате Португалии

15 июля, 2020, 20:20

Экс-защитник киевского "Динамо" Антунеш близок к трансферу в лиссабонский "Спортинг"

Об этом сообщает A Bola .

Руководство "Спортинга" ищет замену 28-летнему аргентинцу Маркосу Акунье, который этим летом покинет Лиссабон. "Зелено-белые" готовы отпустить португальца за 15 млн евро.

Антунеш является свободным агентом, а потому его подписания позволит "Спортинга" минимизировать финансовые затраты для укрепления состава.

Последним клубом 33-летнего Антунеша был испанский "Хетафе", в котором португалец выступал с лета 2017 года, после того как оставил киевское "Динамо".

24 июня португальский "Витория Сетубал" расторгла арендное соглашение с итальянской "Ромой" за недостойное поведение полузащитника Мирко Антонуччи.