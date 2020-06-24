Португальский клуб погнал футболиста из-за видео в TikTok

24 июня, 2020, 15:18

Португальская "Витория Сетубал" расторгла арендное соглашение с итальянской "Ромой" из-за недостойного поведения полузащитника Мирко Антонуччи

Об этом сообщает "Чемпион".

Футболист развлекался танцами с девушкой в TikTok после поражения "Витории" в матче против "Боавишты" (1: 3). Это вызвало резкое возмущение в португальском клубе. Руководители сообщили, что такое поведение игрока недопустима и приняли решение досрочно расторгнуть арендное соглашение.

В текущем сезоне 21-летний Мирко Антонуччи провел 10 матчей и забил 1 мяч.