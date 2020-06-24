 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортПортугальский клуб погнал футболиста из-за видео в TikTok

Португальский клуб погнал футболиста из-за видео в TikTok


фото: Getty Images
Португальская "Витория Сетубал" расторгла арендное соглашение с итальянской "Ромой" из-за недостойного поведения полузащитника Мирко Антонуччи

Об этом сообщает "Чемпион".

Футболист развлекался танцами с девушкой в TikTok после поражения "Витории" в матче против "Боавишты" (1: 3). Это вызвало резкое возмущение в португальском клубе. Руководители сообщили, что такое поведение игрока недопустима и приняли решение досрочно расторгнуть арендное соглашение.

В текущем сезоне 21-летний Мирко Антонуччи провел 10 матчей и забил 1 мяч.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 июня, 2020 среда

больше новостей

24 июня, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать