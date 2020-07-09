Бой Ломаченко - Лопес снова перенесли на другую дату

9 июля, 2020, 09:01

Бой украинского боксера Василия Ломаченко против американца Теофимо Лопеса за титул абсолютного чемпиона мира перенесен с 19 сентября на 3 октября

Об этом сообщает BoxingScene.

По словам промоутера обоих боксеров Боба Арума, бой был перенесен с 19 сентября на 3 октября для того, чтобы организовать в США его платную трансляцию, ведь зрители на трибунах присутствовать не будут.

"Мы планировали провести бой Ломаченко - Лопес 19 сентября. Это была наша рабочая дата. Но теперь мы хотим устроить этот поединок на pay-per-view, а значит новая дата - 3 октября. Сейчас мы не можем планировать поединок даже с ограниченным количеством фанатов, но, надеюсь, мы сможем пустить на арену хотя бы 2000-2500 человек", - сказал Арум.

Василий Ломаченко владеющий титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

1 июля сообщалось, что Василий Ломаченко встретится с Теофимо Лопесом в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе 19 сентября.

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