 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортБой Ломаченко - Лопес снова перенесли на другую дату

Бой Ломаченко - Лопес снова перенесли на другую дату


фото: BoxingScene
Бой украинского боксера Василия Ломаченко против американца Теофимо Лопеса за титул абсолютного чемпиона мира перенесен с 19 сентября на 3 октября

Об этом сообщает BoxingScene.

По словам промоутера обоих боксеров Боба Арума, бой был перенесен с 19 сентября на 3 октября для того, чтобы организовать в США его платную трансляцию, ведь зрители на трибунах присутствовать не будут.

"Мы планировали провести бой Ломаченко - Лопес 19 сентября. Это была наша рабочая дата. Но теперь мы хотим устроить этот поединок на pay-per-view, а значит новая дата - 3 октября. Сейчас мы не можем планировать поединок даже с ограниченным количеством фанатов, но, надеюсь, мы сможем пустить на арену хотя бы 2000-2500 человек", - сказал Арум.

Василий Ломаченко владеющий титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 июля, 2020 четверг

больше новостей

9 июля, 2020 четверг

8 июля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать