Боевики не выпускают из ОРДЛО молодежь, которая хочет учиться в украинских вузах, - Казанский

15 июля, 2020, 07:52

Абитуриенты из отдельных районов Донецкой и Луганской областей не могут выехать на подконтрольную Украине территорию для обучения или подачи документов на ВНО

Об этом журналист Денис Казанский сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, боевики "ЛНР/ДНР" закрыли выезд якобы из-за карантина.

"На оккупированной территории действительно проживает много молодежи, которая хочет вырваться из резервации. Для них вступление в украинский вуз - это шанс покинуть гетто. Но после того, как Украина отменила ВНО для детей с ОРДЛО, боевики испугались, что потеряют молодежь, и закрыли людям выезд", - отметил Казанский.

Он добавил, что сейчас разрешение на пересечение линии разграничения выдает "межведомственный штаб "ДНР ", который, однако, выпускает только тех, кто имеет прописку на подконтрольной территории.

"Абитуриентов намеренно держат в неволе, чтобы они потеряли время и не смогли учиться в украинских вузах. В ответ на все просьбы разрешить выезд, боевики отвечают, что идти надо в "университеты ДНР", - добавил журналист.

Казанский обнародовал письмо от местного жителя, который описал ситуацию с выездом из ОРДЛО.

Вот такие сообщения получаю сейчас от молодых людей из ОРДЛО, которые хотят выехать для учебы или подачи документов в ... Опубликовано Денисом Казанским Вторник, 14 июля 2020 г. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb