Боевики не выпускают из ОРДЛО молодежь, которая хочет учиться в украинских вузах, - Казанский
Об этом журналист Денис Казанский сообщил на своей странице в Facebook.
По его словам, боевики "ЛНР/ДНР" закрыли выезд якобы из-за карантина.
"На оккупированной территории действительно проживает много молодежи, которая хочет вырваться из резервации. Для них вступление в украинский вуз - это шанс покинуть гетто. Но после того, как Украина отменила ВНО для детей с ОРДЛО, боевики испугались, что потеряют молодежь, и закрыли людям выезд", - отметил Казанский.
Он добавил, что сейчас разрешение на пересечение линии разграничения выдает "межведомственный штаб "ДНР ", который, однако, выпускает только тех, кто имеет прописку на подконтрольной территории.
"Абитуриентов намеренно держат в неволе, чтобы они потеряли время и не смогли учиться в украинских вузах. В ответ на все просьбы разрешить выезд, боевики отвечают, что идти надо в "университеты ДНР", - добавил журналист.
Казанский обнародовал письмо от местного жителя, который описал ситуацию с выездом из ОРДЛО.
Вот такие сообщения получаю сейчас от молодых людей из ОРДЛО, которые хотят выехать для учебы или подачи документов в ...Опубликовано Денисом Казанским Вторник, 14 июля 2020 г.
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- Напомним, что Верховная Рада на внеочередном заседании 3 июля проголосовала за упрощение вступления в высшие учебные заведения выпускникам школ с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма.
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