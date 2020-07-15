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Espreso.tvОбществоБоевики не выпускают из ОРДЛО молодежь, которая хочет учиться в украинских вузах, - Казанский

Боевики не выпускают из ОРДЛО молодежь, которая хочет учиться в украинских вузах, - Казанский


фото: Svoi.city
Абитуриенты из отдельных районов Донецкой и Луганской областей не могут выехать на подконтрольную Украине территорию для обучения или подачи документов на ВНО

Об этом журналист Денис Казанский сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, боевики "ЛНР/ДНР" закрыли выезд якобы из-за карантина.

"На оккупированной территории действительно проживает много молодежи, которая хочет вырваться из резервации. Для них вступление в украинский вуз - это шанс покинуть гетто. Но после того, как Украина отменила ВНО для детей с ОРДЛО, боевики испугались, что потеряют молодежь, и закрыли людям выезд", - отметил Казанский.

Он добавил, что сейчас разрешение на пересечение линии разграничения выдает "межведомственный штаб "ДНР ", который, однако, выпускает только тех, кто имеет прописку на подконтрольной территории.

"Абитуриентов намеренно держат в неволе, чтобы они потеряли время и не смогли учиться в украинских вузах. В ответ на все просьбы разрешить выезд, боевики отвечают, что идти надо в "университеты ДНР", - добавил журналист.

Казанский обнародовал письмо от местного жителя, который описал ситуацию с выездом из ОРДЛО.

Вот такие сообщения получаю сейчас от молодых людей из ОРДЛО, которые хотят выехать для учебы или подачи документов в ...

Опубликовано Денисом Казанским Вторник, 14 июля 2020 г.

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