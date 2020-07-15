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Espreso.tvСпортАмериканский чемпион предупредил Тайсона и Холифилда о печальных последствиях возвращения на ринг

Американский чемпион предупредил Тайсона и Холифилда о печальных последствиях возвращения на ринг


фото: BoxingScene
Бывший чемпион мира Бернард Хопкинс предостерег американских боксеров Майка Тайсона и Эвандера Холифилда от возобновления карьеры

Об этом сообщает BoxingScene .

Хопкинс, который владел чемпионским титулом в полутяжелом весе (до 79,4 кг) до 49 лет, считает, что возвращение Майка Тайсона и Эвандера Холифилда на ринг угрожать их здоровью.

"В большинстве случаев будет один результат - скорая помощь. Думаю, карет потребуется две для обоих боксеров после того, как они выдохнут и будут нуждаться кислорода. Но им все равно не дадут лицензию. Нужно пройти кучу тестов. Это приведет к трагедии и убытков для бокса, если они выйдут на ринг. Подобное нужно делать только в виде выставочных боев. Но это будет лайняне шоу ", - сказал Хопкинс.

Майку Тайсону сейчас 54 года, Эвандер Холифилд - 57. Оба бывших чемпиона мира в супертяжелом весе заявили о намерении возобновить карьеру ради выставочных боев.

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