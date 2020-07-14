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Espreso.tvОбществоЗеленский назначил Джапарову главой Нацкомиссии по делам ЮНЕСКО

Зеленский назначил Джапарову главой Нацкомиссии по делам ЮНЕСКО


фото: qha.com
Президент Украины Владимир Зеленский сменил главу Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Владимир Зеленский освободил от должности главы Нацкомиссии Сергея Кислицу, а на его место назначил первого заместителя министра иностранных дел Эмине Джапарову.

"Назначить Джапарову Эмине Айяровну - первого заместителя министра иностранных дел Украины - главой Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО, освободив от исполнения этих обязанностей Сергея Кислицу", - говорится в указе.

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