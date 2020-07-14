Выборы мэра Киева: Кличко остается кандидатом с самым высоким рейтингом, - опрос

14 июля, 2020, 12:17

На конец июня действующий мэр столицы Виталий Кличко имеет поддержку 44% тех, кто готов принять участие в выборах и определился с выбором, на втором месте - Андрей Пальчевский с 11% поддержки

Опросы общественного мнения киевлян провел Центр Разумкова с 20 июня по 2 июля.

Если бы выборы мэра Киева прошли в конце июня-начале апреля, наибольшую поддержку киевлян получил бы действующий глава столицы Виталий Кличко - за него готовы проголосовать 36% всех опрошенных, или 44% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за кого из кандидатов голосовать .

На втором месте по уровню поддержки киевлян - Андрей Пальчевский (соответственно 9% и 11%).

Главный санврач Украины и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко имеет, соответственно, 6% поддержки и 8% среди тех, кто определился.

Игорь Смешко (соответственно 4% и 5%), Александр Омельченко (соответственно 4% и 4%), Сергей Притула (соответственно 4% и 4%), Александр Попов (соответственно 3% и 4%), Алексей Гончаренко (соответственно 3% и 4%), Евгений Червоненко (соответственно 3% и 3%), Андрей Ильенко (соответственно 2% и 3%), Александр Дубинский (соответственно 2% и 3%), Борислав Береза (соответственно 2% и 2%), Виталий Нестор (соответственно 2% и 2%), Николай Томенко (соответственно 2% и 2%), Юрий Левченко (соответственно 1% и 1%).

Отметим, майские опросы давали действующему мэру столицы Виталию Кличко рейтинг в 41,1% среди тех, кто определился.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 20 июня по 2 июля 2020 г. в Киеве методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2025 респондентов в возрасте от 18 лет по выборке, представляющей взрослое население Киева по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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