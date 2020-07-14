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Espreso.tvСпортВо Львове после карантина разрешили проводить футбольные матчи

Во Львове после карантина разрешили проводить футбольные матчи


фото: scdnipro1.com.ua
Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуациях позволила ФК "Львову" провести следующие два матча в родном городе

Об этом сообщает официальный сайт "Львова".

После возобновления чемпионата львовяне проводили домашние матчи в Тернополе и Днепре. Играть во Львове не позволяла ситуация с коронавирусом в регионе.

16 июля "Львов" сыграет с донецким "Олимпиком", а 19 июля состоится матч против "Мариуполя". Оба матча состоятся на стадионе "Украина".

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