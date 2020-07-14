Во Львове после карантина разрешили проводить футбольные матчи

14 июля, 2020, 18:46

Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуациях позволила ФК "Львову" провести следующие два матча в родном городе

Об этом сообщает официальный сайт "Львова".

После возобновления чемпионата львовяне проводили домашние матчи в Тернополе и Днепре. Играть во Львове не позволяла ситуация с коронавирусом в регионе.

16 июля "Львов" сыграет с донецким "Олимпиком", а 19 июля состоится матч против "Мариуполя". Оба матча состоятся на стадионе "Украина".

11 июля в 30-м туре чемпионата Украины по футболу "Днепр-1" победил на своем поле "Львов", уступая с разницей в два мяча.