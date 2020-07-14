Великобритания отказывается от оборудования Huawei в сетях 5G
Об этом в Палате общин британского парламента заявил министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Оливер Дауден, передает BBC .
"Это было непростое решение, но оно является правильным для телекоммуникационных сетей Великобритании, нашей национальной безопасности и нашей экономики как сейчас, так и в долгосрочной перспективе", - сказал министр.
Дауден сказал, что с конца этого года британские операторы связи не смогут закупать оборудование 5G в Huawei, что отложит запуск этой технологии в стране примерно на год.
По словам министра, на такой шаг решились вслед за санкциями, введенными Вашингтоном касаемо Huawei.
- Напомним, США объявили Huawei угрозой национальной безопасности .
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