США объявили Huawei угрозой национальной безопасности
Об этом говорится в заявлении Комиссии .
"" FCC (Федеральная комиссия связи - ред.) Определила Huawei и ZTE угрозами национальной безопасности ", - говорится в сообщении.
Отныне деньги из американского фонда общих услуг FCC нельзя будет использовать для приобретения, обслуживания и поддержки любого оборудования или услуг или производимых этими компаниями.
Как отмечается, Huawei и ZTE имеют тесные связи с Коммунистической партией КНР, военным ведомством Китая и в целом подчиняются китайскому законодательству, обязывающее их сотрудничать с разведывательными органами государства.
"Мы не можем и не позволим Коммунистической партии Китая использовать сетевые уязвимости и поставить под угрозу нашу критически важную коммуникационную инфраструктуру", - говорится в заявлении Комиссии.
Как сообщалось, компания Huawei была вытеснена с американского рынка, а правительства Австралии и Новой Зеландии запретило ей строить сети 5G. Существенные ограничения для Huawei ввели также в Великобритании.
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В Канаде уполномоченные органы уже длительное время изучают, стоит ли допускать Huawei на конкурс по созданию инфраструктуры 5G-за опасений, что Huawei может быть использован Пекином для осуществления шпионской деятельности.
В самой компании неоднократно подчеркивали, что китайские власти не имеет никакого влияния на принятие решений в Huawei.
- Напомним, власти США обвиняют компанию Huawei в шпионаже в пользу китайских властей. В связи с этим Huawei пригрозили отключить от программного обеспечения США и полупроводников, необходимых для производства продуктов компании.
- 16 мая Министерство торговли США добавило продукцию китайской компании Huawei и 70 аффилированных с ней компаний в черный список.
- 20 мая корпорация Google и компании Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. и Broadcom Inc. приостановили сотрудничество с Huawei.
- Выполняя решение правительства США, компания Microsoft также прекращает сотрудничество с китайской компанией Huawei .
- Впоследствии китайская компания Huawei подала в суд с требованием признать неконституционной часть закона о национальной безопасности США, через какую компанию внесли в черный список.
- Через торговую войну США с Китаем будущие телефоны Huawei потеряют доступ к новым версиям Android , патчей безопасности и других популярных сервисов, в частности, Google Play Store, Gmai и YouTube.
- Впоследствии правительство США отсрочил санкции против Huawei .
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