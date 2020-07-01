США объявили Huawei угрозой национальной безопасности

1 июля, 2020, 10:38

Федеральная комиссия связи США официально объявила китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE угрозами национальной безопасности

Об этом говорится в заявлении Комиссии .

"" FCC (Федеральная комиссия связи - ред.) Определила Huawei и ZTE угрозами национальной безопасности ", - говорится в сообщении.

Отныне деньги из американского фонда общих услуг FCC нельзя будет использовать для приобретения, обслуживания и поддержки любого оборудования или услуг или производимых этими компаниями.

Как отмечается, Huawei и ZTE имеют тесные связи с Коммунистической партией КНР, военным ведомством Китая и в целом подчиняются китайскому законодательству, обязывающее их сотрудничать с разведывательными органами государства.

"Мы не можем и не позволим Коммунистической партии Китая использовать сетевые уязвимости и поставить под угрозу нашу критически важную коммуникационную инфраструктуру", - говорится в заявлении Комиссии.

Как сообщалось, компания Huawei была вытеснена с американского рынка, а правительства Австралии и Новой Зеландии запретило ей строить сети 5G. Существенные ограничения для Huawei ввели также в Великобритании.

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В Канаде уполномоченные органы уже длительное время изучают, стоит ли допускать Huawei на конкурс по созданию инфраструктуры 5G-за опасений, что Huawei может быть использован Пекином для осуществления шпионской деятельности.

В самой компании неоднократно подчеркивали, что китайские власти не имеет никакого влияния на принятие решений в Huawei.