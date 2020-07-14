В Харькове зафиксировали самое большое дневное количество осадков за 140 лет наблюдений

14 июля, 2020, 13:21

В ночь с 13 на 14 июля в Харькове наблюдались рекордные дожди

Об этом сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

"За 12:00 на метеостанции Харькова выпало 87 мм, что является абсолютным суточным максимумом осадков не только для июля, но и в целом для станции за весь период наблюдений. Прошлый рекорд был зафиксирован в июле далекого 1881 и составлял 83 мм", - говорится в сообщении.

Больше всего осадков - 1 метр 4 мм - выпало на метеостанции Слобожанское в 50 км к юго-востоку от Харькова.

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