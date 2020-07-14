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Госпотребслужба


фото: Укрінформ
Вспышки коронавируса в Киеве чаще всего возникают в больницах, церквях и общежитиях

Об этом РБК-Украина сообщил глава Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

Своеобразный антирейтинг составлен на основании статистики заболевания.

По словам Рубана, с апреля 2020 года вспышки фиксировались в Киево-Печерской лавре (около 350 человек), Ионовском монастыре и Свято-Покровском мужском монастыре (Голосеевская пустынь).

"Сейчас находится на строгом карантине с запретом на посещение Фроловский монастырь. Там заболели более 100 человек. Если вы будете ехать около монастыря, увидите, что там стоит забор, медицинские посты", - рассказал Рубан.

Третье место по распространению коронавируса в Киеве занимают общежития.

"Мы фиксируем почти 2-3 общежития в неделю по вспышками. Последний случай был в украинском технологическом университете, где 3 человека посещали развлекательные заведения. Сейчас установлено 15 контактных лиц, 5 больных", - добавил Рубан.

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