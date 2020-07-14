Карантин: за неделю в Киеве закрыли семь развлекательных заведений, - Госпотребслужба

14 июля, 2020, 17:53

Госпотребслужба закрыла 7 развлекательных заведений за последнюю неделю из-за нарушения правил карантина

Об этом РБК-Украина сообщил глава Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

Он отмечает, что ночные клубы и другие развлекательные заведения пока "не в фокусе" ведомства из-за того, что в них отдыхают молодые люди, а не лица наибольших групп риска.

Впрочем, Рубан говорит, что в развлекательных заведениях могут находиться лица, контактировавшие с больными коронавирусом. Кроме того, ночные клубы часто нарушают нормы карантина.

"Это молодежь, молодые люди, которые могут быть переносчиками инфекции. На прошлой неделе 7 развлекательных заведений закрыли. И мы работаем на этой неделе и будем закрывать. Потому что последний случай, во время эпидрасследования в общежитии Университета технологий и дизайна установлено, что 5 больных находились в различных (ночных, - ред.) клубах города ", - рассказал Рубан.

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