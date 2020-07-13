В Одессе сообщили о взрывчатке в больницах, гостиницах, магазинах и на вокзалах

13 июля, 2020, 17:32

Полиция проверяет информацию о заминировании ряда объектов в Одессе

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

"Среди объектов, о возможном взрыве на которых сегодня после обеда на электронный адрес дежурной части полицейского главка поступило анонимное сообщение, - лечебные учреждения, гостиницы, продовольственные магазины и торговые центры, авто- и железнодорожный вокзалы, международный аэропорт, морской порт, пляжи" , - говорится в сообщении.

Сейчас указанное сообщение проверяется следственно-оперативными группами, взрывотехниками, кинологами и спасателями.