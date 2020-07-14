Украина "выгребает" от Грузии из-за заявлений Саакашвили, - Кулеба
Об этом он сказал во время брифинга во вторник, сообщает Укринформ.
По его словам, ситуация вокруг Саакашвили вызывает сожаление, так как "гражданин Украины, который не наделен правами и полномочиями представлять позицию государства, активно комментирует ситуацию в Грузии накануне выборов".
"Каждое его заявление заканчивается тем, что украинского посла вызывают в МИД Грузии и выражают ему там свое недовольство заявлениями господина Саакашвили. Дисбаланс в чем: частное лицо выступает, а государство за это, извините, выгребает", - сказал Кулеба.
Он заверил, что Украина понимает "чувствительную ситуацию" в Грузии накануне выборов и чрезвычайно ценит дружбу с грузинскими партнерами и соседями по Черному морю.
"Рассчитываем на стабилизацию отношений и устранение этого раздражителя, потому что я глубоко убежден, что заявления ни одного частного лица не могут разрушить или подорвать ни отношения между нашими народами, ни отношения между нашими государствами", - сказал Кулеба.
"Позиция МИД максимально четкая: господин Саакашвили является частным лицом и в своих комментариях по поводу ситуации в Грузии не представляет позицию Украины", - добавил министр.
Напомним, из-за заявления Саакашвили между Украиной и Грузией время от времени возникает напряжение.
10 июля МИД Грузии вызвало на разговор посла Украины Игоря Долгова за того, что Саакашвили назвал действующую власть Грузии "нелегитимной".
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