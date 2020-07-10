Посла Украины вызвали в МИД Грузии из-за заявления Саакашвили о "нелегитимной" власти в стране
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Грузии.
В МИД Грузии отметили стратегические отношения и дружбу между странами и выразили обеспокоенность по поводу неприемлемых заявлений, сделанных Саакашвили в адрес власти. Было отмечено, что такие действия наносят вред отношениям стран.
По словам посла Украины, он передаст позицию официального Тбилиси в Киев.
"Стоит отметить, что глава МИД Грузии также связался со своим украинским коллегой по поводу заявления Саакашвили, и глава МИД Украины выразил обеспокоенность по поводу инцидента и пообещал прояснить ситуацию со своим коллегой", - говорится в сообщении.
- В парламенте Грузии заявили о намерении требовать от Украины разъяснений в связи с последними заявлениями Михеила Саакашвили, в которых он называет действующую власть Грузии "нелегитимной".
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