Таран проваливает поставки боеприпасов в ВСУ, - Бутусов

14 июля, 2020, 07:38

Министр обороны Украины Андрей Таран проваливает поставки боеприпасов в Вооруженные силы

Такое заявление украинский журналист Юрий Бутусов сделал на своей странице в Facebook.

"Таран проваливает поставки боеприпасов в Вооруженные Силы. Сейчас июль, но до сих пор не заключен ни один контракт на поставку основных видов боеприпасов. Ключевая проблема - не закуплены минометные мины 120 мм - основной вид вооружений на Донбассе. Ни одной мины 120 мм и ни один миномет 120 мм до сих пор не закуплены", - написал Бутусов.

По его словам, мины 82 мм также не закупаются. Гранаты не закуплены. На фронте их выдают небольшими дозами.

"Снаряды 122 мм и 152 мм - ни одной штуки не закуплено. В плане есть, контрактов - нет. Абсолютно критическая для армии ситуация с закупкой тепловизионных прицелов - их единицы на фронте, дальномеры и бинокли - тоже единицы", - уточнил журналист.

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