Свитолина стала почетным гражданином Харькова

24 июня, 2020, 13:48

Харьковский городской совет присвоил звание "Почетный гражданин города Харькова" украинской теннисистке Элине Свитолиной

Об этом сообщает официальный сайт Харьковского городского совета.

Также почетного звания был удостоен бизнесмен, бывший владелец харьковского "Металлиста" Александр Ярославский.

25-летняя Элина Свитолина является лучшей теннисисткой Украины, она занимает 5 место в рейтинге WTA. Спортсменка родилась в Одессе, однако в возрасте 13 лет семья Свитолиной переехала в Харьков, чтобы обеспечить лучшие возможности для подготовки теннисистки к международным соревнованиям.

15 июня стало известно, что лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет на выставочных соревнованиях в Берлине .