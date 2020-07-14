 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСпасатели предупреждают о вероятности новых наводнений на западе Украины

Спасатели предупреждают о вероятности новых наводнений на западе Украины

14-17 июля ожидается подъем уровня воды в некоторых реках Львовской и Волынской области, вследствие чего возможны подтопления

Как сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА, в первую очередь речь идет о реке Стрвьяж возле села Луки Самборского района, где есть вероятность продолжения подъема уровня воды на 0,2-1 м над уровнем 13 июля. Это может привести к достижению отметок начального затопления отдельных госпобьектiв, домов и прирiчковои инфраструктуры.

Еще более сложную ситуацию прогнозируют на Волыни, где ожидают подтопление на двух реках. 14-17 июля при дальнейшем повышении уровней воды с суточной интенсивностью 1-3 см на реке Припять и на реке Стоход будет происходить дальнейшее превышение отметки затопления сельхозугодий, приусадебных участков в отдельных приречных населенных пунктах Ратневском i Любешевском районах.

Всего в ГСЧС сообщают , что по состоянию на 14 июля в западных областях отошла большая вода и нет подтопленных участков. Однако еще остаются разрушенными и поврежденными часть дорог и мостов.

"На территории западных областей не осталось подтопленных населенных пунктов (было 349), подвалов (было 7 тыс. 225) и приусадебных участков (было 22 тыс. 182)", - говорится в информации ГСЧС.

Также чрезвычайники сообщили, что с начала проведения работ спасены 478 человек, эвакуирован 721 человека, отселены 1 тыс. 324 человека и перевезены через подтопленные участки дорог 2 тыс. 565 человек. В течение суток откачано 575 м3 воды.

Что касается дорог и мостов, то здесь ситуация сложнее, а ее исправление требует длительного времени и больших средств.
Так, в Ивано-Франковской области остаются разрушенными 201 км. автодорог, в Черновицкой -1,4 км. В общем 202,4 км (было 278,2 км).

Разрушены 95 мостов: в Ивано-Франковской области - 93 и по одному в Черновицкой и Львовской.
Один из мостов, а именно в Верховине на Франковщине, восстановили военные инженеры оперативного командования "Запад", установив временный понтон ТММ-3М длиной 10 метров через реку Черный Черемош.

Кроме этого, как отмечают чрезвычайники, повреждены 549 км автодорог (было 654 км) и 213 мостов (было 266) в Ивано-Франковской области (507,7 км дорог и 198 мостов) и Черновицкой (40,9 км автодорог и 15 мостов) .
Всего к работам привлечено 64 чел. и 40 ед. техники, из них от ГСЧС 59 чел. о / с и 38 ед. техники (из них 2 вертолета ГСЧС).

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 июля, 2020 вторник

больше новостей

14 июля, 2020 вторник

13 июля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать