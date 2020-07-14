Спасатели предупреждают о вероятности новых наводнений на западе Украины

14 июля, 2020, 12:20

14-17 июля ожидается подъем уровня воды в некоторых реках Львовской и Волынской области, вследствие чего возможны подтопления

Как сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА, в первую очередь речь идет о реке Стрвьяж возле села Луки Самборского района, где есть вероятность продолжения подъема уровня воды на 0,2-1 м над уровнем 13 июля. Это может привести к достижению отметок начального затопления отдельных госпобьектiв, домов и прирiчковои инфраструктуры.

Еще более сложную ситуацию прогнозируют на Волыни, где ожидают подтопление на двух реках. 14-17 июля при дальнейшем повышении уровней воды с суточной интенсивностью 1-3 см на реке Припять и на реке Стоход будет происходить дальнейшее превышение отметки затопления сельхозугодий, приусадебных участков в отдельных приречных населенных пунктах Ратневском i Любешевском районах.

Всего в ГСЧС сообщают , что по состоянию на 14 июля в западных областях отошла большая вода и нет подтопленных участков. Однако еще остаются разрушенными и поврежденными часть дорог и мостов.

"На территории западных областей не осталось подтопленных населенных пунктов (было 349), подвалов (было 7 тыс. 225) и приусадебных участков (было 22 тыс. 182)", - говорится в информации ГСЧС.

Также чрезвычайники сообщили, что с начала проведения работ спасены 478 человек, эвакуирован 721 человека, отселены 1 тыс. 324 человека и перевезены через подтопленные участки дорог 2 тыс. 565 человек. В течение суток откачано 575 м3 воды.

Что касается дорог и мостов, то здесь ситуация сложнее, а ее исправление требует длительного времени и больших средств.

Так, в Ивано-Франковской области остаются разрушенными 201 км. автодорог, в Черновицкой -1,4 км. В общем 202,4 км (было 278,2 км).

Разрушены 95 мостов: в Ивано-Франковской области - 93 и по одному в Черновицкой и Львовской.

Один из мостов, а именно в Верховине на Франковщине, восстановили военные инженеры оперативного командования "Запад", установив временный понтон ТММ-3М длиной 10 метров через реку Черный Черемош.

Кроме этого, как отмечают чрезвычайники, повреждены 549 км автодорог (было 654 км) и 213 мостов (было 266) в Ивано-Франковской области (507,7 км дорог и 198 мостов) и Черновицкой (40,9 км автодорог и 15 мостов) .

Всего к работам привлечено 64 чел. и 40 ед. техники, из них от ГСЧС 59 чел. о / с и 38 ед. техники (из них 2 вертолета ГСЧС).