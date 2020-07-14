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Espreso.tvОбществоИз-за наводнений на западе остаются разрушенными 95 мостов, - ГСЧС

Из-за наводнений на западе остаются разрушенными 95 мостов, - ГСЧС

По состоянию 14 июля, в западных областях нет подтопленных населенных пунктов в результате наводнений, но остаются разрушенными мосты и дороги

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской областях остаются разрушенными 95 мостов. Кроме того, в первых двух областях разрушено 202,4 км автодорог, а также еще 549 км автодорог и 213 мостов остаются поврежденными.

С начала ликвидации непогоды сотрудники ГСЧС спасли 478 человек, эвакуировали 721 человека и еще 1324 человек были отселены.

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