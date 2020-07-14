Режиссер "Киборгов" и "Хайтарма" Сеитаблаев поставит "Лесную песню" Леси Украинки в театре на крымскотатарском языке
Об этом актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев написал в Facebook.
Сеитаблаев рассказал, что в 2003 году постановка данного спектакля под его руководством уже проходила в Симферополе.
"И вот теперь этот спектакль вернется в новом уникальном формате. Мы строим его на переосмыслении этого легендарного произведения Леси Украинки. Это будет определенный симбиоз двух культур - крымскотатарской и украинской. Путем художественного высказывания здесь сочетаются две культуры, разобщены из-за аннексии Крыма", - пояснил он.
Как отметил режиссер, постановка спектакля будет на крымскотатарском языке с использованием музыкальных импровизаций на основе крымскотатарской и украинской музыки.
Этот проект Сеитаблаев реализует с продюсером Юлией Синькевич при поддержке Украинского культурного фонда. Вскоре планируют объявить кастинг на главные роли в спектакле.
Напомним, ранее стало известно, что украинско-американская лента "Захар Беркут", где Сеитаблаев выступил сорежиссером, выйдет в прокат в США и Канаде.
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