Уничтожение прозрачной структуры государственного управления: Княжицкий подчеркнул, что "ЕС" будет протестовать против реформы районов в Украине

14 июля, 2020, 13:57

Народный депутат Николай Княжицкий заявил, что фракция "Европейская Солидарность" будет протестовать против "угнетения и уничтожения районов в Украине"

Об этом он заявил во время брифинга в кулуарах ВР, передает Еспресо.TV.

По словам Княжицкого, на данный момент под Верховной Радой стоят представители многих районов Украины, которые протестуют против уничтожения районов.

"В чем проблема с районами? Конечно, когда мы начали реформу местного самоуправления сразу после Майдана, то мы хотели сделать сильными общины и передать значительную часть функций общинам, и это начало происходить. Сейчас хотят забрать эту часть функций у общин, снова отдать их районам, но районы укрупнить, и таким образом услуги будут дальше от каждого человека", - сказал нардеп.

По его словам, НДФЛ, которое получали районные города, районные бюджеты в тех районах, которые будут уничтожены, фактически будет отсутствовать. Люди обеднеют.

"Отдельная ситуация с горными районами. Даже в Польше, когда проводилась административная реформа, то уезды, которые в горах, не укрупняли, потому что понимали: человек, которому с гор нужно добираться до районного центра, либо центра округа, либо уездного центра за 100 или 150 километров в больницу, туда просто не доедет живым. Есть такой риск. Нет дорог, нет обслуживания, уничтожена культура. Уникальная гуцульская культура уникального гуцульского субэтноса. Все это - то, чего боятся люди", - отметил Княжицкий.

Нардеп отметил, что "ЕС" будет протестовать против реформы районов в Украине.

"Поэтому "Европейская Солидарность", поддерживая местное самоуправление, будет протестовать против того, чтобы угнетались горные районы, чтобы уничтожались районы, не имея функций районов, чтобы город Львов или город Одесса подчинялись львовскому или одесскому председателю райадминистрации, а затем обладминистрации, потому что это не просто уничтожение местного самоуправления - это уничтожение прозрачной структуры и эффективной структуры государственного управления в Украине", - добавил Княжицкий.

Депутаты Верховинского районного совета совместно с общественностью собрались на выездную сессию возле Верховной Рады Украины. Таким поступком они намерены привлечь внимание к намерению присоединить их территорию к Косовскому району.

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