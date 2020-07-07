"Заря" и бельгийский топ-клуб договорились о трансфере украинца

7 июля, 2020, 19:47

Бельгийский "Андерлехт" близок к завершению трансфера защитника луганской "Зари" Богдана Михайличенко

Об этом сообщает DH Les Sports +.

Бельгийцы хотят, чтобы украинец как можно скорее присоединился к новой команде. Поэтому возможно, что матч против "Александрии" (2: 2) в 29-м туре УПЛ был последним для Михайличенко в составе "Зари".

В текущем сезоне 23-летний Богдан Михайличенко провел 32 матча, забил 3 мяча и отдал 4 ассиста. Ориентировочная трансферная стоимость игрока составляет 800 тыс. евро.