"Заря" и бельгийский топ-клуб договорились о трансфере украинца
7 июля, 2020, 19:47
Бельгийский "Андерлехт" близок к завершению трансфера защитника луганской "Зари" Богдана Михайличенко
Об этом сообщает DH Les Sports +.
Бельгийцы хотят, чтобы украинец как можно скорее присоединился к новой команде. Поэтому возможно, что матч против "Александрии" (2: 2) в 29-м туре УПЛ был последним для Михайличенко в составе "Зари".
В текущем сезоне 23-летний Богдан Михайличенко провел 32 матча, забил 3 мяча и отдал 4 ассиста. Ориентировочная трансферная стоимость игрока составляет 800 тыс. евро.
- Напомним, 4 июля в 29-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" проиграло в Киеве "Шахтеру" .
- 5 июля "Десна" победила "Колос" и вышла на второе место в турнирной таблице.
- Кроме этого, "Заря" сыграла вничью с "Александрией" и потеряла шанс опередить "Динамо" .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя
-
-
-
-