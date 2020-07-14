"Ворскла" завершит сезон экспериментальным составом

14 июля, 2020, 18:18

Полтавская "Ворскла" сыграет все матчи до конца сезона молодежным составом

Об этом сообщает zbirna.com.

16 июля "Ворскла" будет принимать "Мариуполь", а 19 июля сыграет в гостях против "Днепра-1".

"Доигрывать мы будем молодежным составом. Мы отпустили в отпуск практически всех основных футболистов, чтобы посмотреть в деле перспективных ребят, которых в "Ворскле" хватает. Нужно понимать, на кого мы сможем рассчитывать в будущем, кого брать на сборы. Мы уже думаем о следующем сезоне", - сказал главный тренер Юрий Максимов.

В 29-м туре УПЛ полтавчане уже играли молодежным составом против "Львова" (2: 2).

10 июля 21-летний вратарь полтавской "Ворсклы" Дмитрий Резник попал в сферу интересов варшавской "Легии" .