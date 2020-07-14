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Espreso.tvСпорт"Ворскла" завершит сезон экспериментальным составом

"Ворскла" завершит сезон экспериментальным составом


фото: vorskla.com.ua
Полтавская "Ворскла" сыграет все матчи до конца сезона молодежным составом

Об этом сообщает zbirna.com.

16 июля "Ворскла" будет принимать "Мариуполь", а 19 июля сыграет в гостях против "Днепра-1".

"Доигрывать мы будем молодежным составом. Мы отпустили в отпуск практически всех основных футболистов, чтобы посмотреть в деле перспективных ребят, которых в "Ворскле" хватает. Нужно понимать, на кого мы сможем рассчитывать в будущем, кого брать на сборы. Мы уже думаем о следующем сезоне", - сказал главный тренер Юрий Максимов.

В 29-м туре УПЛ полтавчане уже играли молодежным составом против "Львова" (2: 2).

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