"Ворскла" отказалась продавать чемпиона мира за 500 тыс. евро

14 июля, 2020, 20:20

Польская "Легия" предложила за голкипера полтавской "Ворсклы" Дмитрия Резника 500 тыс. евро

Об этом сообщает FootballHub.

Полтавский клуб не устраивает такая сумма. "Ворскла" хочет получить гораздо больше за 21-летнего вратаря, который прошлым летом выиграл с молодежной сборной Украины чемпионат мира U20.

В текущем сезоне 21-летний Дмитрий Резник провел 18 матчей, в которых пропустил 21 гол. 6 поединков игрок отстоял "на ноль". Ориентировочная трансферная стоимость чемпиона мира U20 составляет 100 тыс. евро.

10 июля 21-летний вратарь полтавской "Ворсклы" Дмитрий Резник попал в сферу интересов варшавской "Легии" .