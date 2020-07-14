"Ворскла" отказалась продавать чемпиона мира за 500 тыс. евро
14 июля, 2020, 20:20
Польская "Легия" предложила за голкипера полтавской "Ворсклы" Дмитрия Резника 500 тыс. евро
Об этом сообщает FootballHub.
Полтавский клуб не устраивает такая сумма. "Ворскла" хочет получить гораздо больше за 21-летнего вратаря, который прошлым летом выиграл с молодежной сборной Украины чемпионат мира U20.
В текущем сезоне 21-летний Дмитрий Резник провел 18 матчей, в которых пропустил 21 гол. 6 поединков игрок отстоял "на ноль". Ориентировочная трансферная стоимость чемпиона мира U20 составляет 100 тыс. евро.
- 10 июля 21-летний вратарь полтавской "Ворсклы" Дмитрий Резник попал в сферу интересов варшавской "Легии" .
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