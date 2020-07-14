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Espreso.tvСпорт"Ворскла" отказалась продавать чемпиона мира за 500 тыс. евро

"Ворскла" отказалась продавать чемпиона мира за 500 тыс. евро


фото: vorskla.com.ua
Польская "Легия" предложила за голкипера полтавской "Ворсклы" Дмитрия Резника 500 тыс. евро

Об этом сообщает FootballHub.

Полтавский клуб не устраивает такая сумма. "Ворскла" хочет получить гораздо больше за 21-летнего вратаря, который прошлым летом выиграл с молодежной сборной Украины чемпионат мира U20.

В текущем сезоне 21-летний Дмитрий Резник провел 18 матчей, в которых пропустил 21 гол. 6 поединков игрок отстоял "на ноль". Ориентировочная трансферная стоимость чемпиона мира U20 составляет 100 тыс. евро.

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