"Власть имеет роковое отсутствие стратегического видения": Жадан рассказал о перспективах сотрудничества с ОПУ и Минкультом

14 июля, 2020, 16:49

Украинский писатель Сергей Жадан заявил, что у действующей власти отсутствуют видение и стратегии, поэтому приобщаться к такому сотрудничеству не слишком серьезно

Об этом он заявил в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на Еспресо.TV .

Жадан рассказал, что ему звонили из ОПУ и предлагали прийти на встречу, но о предмете разговора можна только догадываться.

"Они регулярно звонят и из Офиса президента, и из Офиса его заместителей, и из других кабинетов. Вот на днях мы говорили с министром культуры Александром Ткаченко. Это был более предметный разговор. Как раз говорили о культурных инициативах на Востоке, на Донбассе. А что хотел Ермак, честно говоря, я не знаю. Я думаю, что это скорее было связано с формированием гуманитарной политики, культурной политики. На тот момент у нас еще не было министра культуры. Я думаю, речь шла о каких-то разговорах, консультациях этого характера. Я могу только догадываться ", - заявил писатель.



В свою очередь ведущий Сергей Руденко поинтересовался: поскольку ты уже сказал, что общался с Александром Ткаченко, то в принципе тебе нынешний министр культуры нравится и ты с ним имеешь контакт?



"Нет, я не сказал, что он мне нравится или не нравится. Я за последние годы привык сотрудничать с Минкультом в тех моментах, где я, как гражданин, могу чем-то поддержать свою Украины. В частности, мы с 2014 года занимаемся благотворительными, волонтерскими проэктам на Донбассе. При предыдущей власти была программа Украинской Восток. И вот уже год эта программа не работает. И мне кажется, что эта программа была очень важна для многих людей, которые живут в Донецкой области, Луганской, для многих артистов, писателей, которые приобщались к этой инициативе. Это было здоровое, конструктивное сотрудничество государства с художественной средой. И я на самом деле сказал Александру (Александр Ткаченко - ред.), что, по моему мнению, уместно было бы эту программу восстановить ", - отметил Жадан.

По словам писателя, он бы с радостью присоединился к совместной работе на благо страны, если бы понимал, что новая власть хочет.

"Я на самом деле год стараюсь это понять и мне это не очень удается. Мне кажется, что действующая власть имеет какое-то роковое отсутствие стратегического видения и каких-то видений. Поэтому что-то предлагать людям, к чему-то призывать и участвовать в этом сотрудничестве мне кажется это как минимум не слишком серьезно. Сегодня они тебя приглашают, сегодня они тебя привлекают, ты к этому относишься серьезно, ответственно, а завтра их уже нет. И в какой ситуации ты оказываешься сам? ", - отметил Жадан.

21 мая поэт и писатель Сергей Жадан заявил, что ему звонили от главы ОПУ Андрея Ермака и предлагали прийти на встречу, однако он отказался.

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