"Нужно, чтобы эта власть ушла в отставку": Жадан заявил о приглашении на встречу с Ермаком и сравнил режим Зеленского с "Титаником"

21 мая, 2020, 16:11

21 мая поэт и писатель Сергей Жадан заявил, что отказался от встречи Ермаком на фоне новости о встрече того с Ульяной Супрун

Об этом Сергей Жадан написал в Facebook.

"Показательной, на мой взгляд, есть история о том, как Ульяна Супрун встречалась с руководителем офиса президента. То есть, показательным там есть все: и отсутствие у представителей власти ответов на конкретные вопросы, и том, как эта встреча вообще завершилась", - отметил он.

Жадан рассказал, что ему звонили от главы ОПУ Андрея Ермака и предлагали прийти на встречу, однако он отказался.

Читайте также: Супрун заявила, что Ермак пригласил ее в ОПУ и предложил работать в возглавляемом Саакашвили Нацсовете реформ

"Для тех уважаемых читателей, которые дальше искренне не понимают, что здесь такого и почему бы не поддержать молодую команду, отвечу еще раз: по моему убеждению, предложения нынешней власти к сотрудничеству звучат где-то как такое объявление: "Для работы в корабельном оркестре приглашаются профессионалы с хорошей репутацией и отсутствием морской болезни. Работа на свежем воздухе. Яркие впечатления гарантируем. Прослушивание в офисе капитана "Титаника", - пояснил писатель.

Сергей Жадан обратился к читателям:

"Если вы, друзья, считаете, что сотрудничество с этими людьми нужно стране, то я вам скажу следующее - на самом деле стране нужно, чтобы эта власть как можно скорее ушла в отставку. А ключи от офиса оставила кому-то из взрослых."

В предыдущей заметке писатель отметил, что к нему обращались с просьбой посоветовать человека на должность министра культуры, однако он также отказался:

"Я вот получал от них сообщения с просьбой посоветовать кого-нибудь на должность министра (была у них такая рассылка). Конечно, никого не посоветовал - надо сильно не любить человека, чтобы посоветовать ему быть министром в этом правительстве."

Отметим, по мнению сокоординатора "Движения сопротивления капитуляции" Михаила Басараба, Сергея Жадана хотели использовать для участия "общественности Донбасса" в ТКГ или Консультативном совете в Минске.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb