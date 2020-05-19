Американский клуб отказался от звездного футболиста "Реала"

19 мая, 2020, 18:16

Один из американских футбольных клубов отказался от услуг полузащитника мадридского "Реала" Гарета Бэйла

Об этом сообщает The Athletic .

По информации источника, представители валлийца вели переговоры с одной из команд Восточной конференции МЛС. Почему руководство американского клуба ответило отказом - пока неизвестно.

В текущем сезоне 30-летний Гарет Бэйл провел 18 матчей за "Реал", забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.