Американский клуб отказался от звездного футболиста "Реала"
19 мая, 2020, 18:16
Один из американских футбольных клубов отказался от услуг полузащитника мадридского "Реала" Гарета Бэйла
Об этом сообщает The Athletic .
По информации источника, представители валлийца вели переговоры с одной из команд Восточной конференции МЛС. Почему руководство американского клуба ответило отказом - пока неизвестно.
В текущем сезоне 30-летний Гарет Бэйл провел 18 матчей за "Реал", забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.
- 23 апреля вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл пожертвовал более 1 млн евро на борьбу с коронавирусом.
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