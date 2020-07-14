"Динамо" устроит масштабную распродажу футболистов
14 июля, 2020, 17:48
Киевское "Динамо" в ближайшее трансферное окно готово продать шесть своих игроков
Об этом сообщает Sport Arena.
Столичный клуб могут покинуть вингер Виктор Цыганков, защитник Виталий Миколенко, а также легионеры Томаш Кедзьор, Мохаммед Кадири, Фран Соль и Жерсон Родригес, играет в турецком "Анкарагюджю" на правах аренды.
В текущем сезоне стабильно в основе выступают лишь первые трое. Если ранее президент "Динамо" Игорь Суркис не хотел продавать Цыганкова и Миколенко, то теперь из-за коронавирусного кризиса он готов к переговорам.
- 14 июля стало известно, что в контракте футболиста "Динамо" Виктора Цыганкова предусмотрены отступные в 50 млн евро.
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