"Динамо" устроит масштабную распродажу футболистов

14 июля, 2020, 17:48

Киевское "Динамо" в ближайшее трансферное окно готово продать шесть своих игроков

Об этом сообщает Sport Arena.

Столичный клуб могут покинуть вингер Виктор Цыганков, защитник Виталий Миколенко, а также легионеры Томаш Кедзьор, Мохаммед Кадири, Фран Соль и Жерсон Родригес, играет в турецком "Анкарагюджю" на правах аренды.

В текущем сезоне стабильно в основе выступают лишь первые трое. Если ранее президент "Динамо" Игорь Суркис не хотел продавать Цыганкова и Миколенко, то теперь из-за коронавирусного кризиса он готов к переговорам.

14 июля стало известно, что в контракте футболиста "Динамо" Виктора Цыганкова предусмотрены отступные в 50 млн евро.