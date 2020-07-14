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Espreso.tvСпорт"Динамо" устроит масштабную распродажу футболистов

"Динамо" устроит масштабную распродажу футболистов


фото: fcdynamo.kiev.ua
Киевское "Динамо" в ближайшее трансферное окно готово продать шесть своих игроков

Об этом сообщает Sport Arena.

Столичный клуб могут покинуть вингер Виктор Цыганков, защитник Виталий Миколенко, а также легионеры Томаш Кедзьор, Мохаммед Кадири, Фран Соль и Жерсон Родригес, играет в турецком "Анкарагюджю" на правах аренды.

В текущем сезоне стабильно в основе выступают лишь первые трое. Если ранее президент "Динамо" Игорь Суркис не хотел продавать Цыганкова и Миколенко, то теперь из-за коронавирусного кризиса он готов к переговорам.

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