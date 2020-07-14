Митинг в защиту украинского языка пройдет 16 июля, несмотря на перенос рассмотрения законопроекта Бужанского, - Вятрович

14 июля, 2020, 08:19

Народный депутат от "ЕС" Владимир Вятрович заявил, что акция в защиту государственного языка состоится 16 июля в 9:00

Об этом он написал в Facebook.

"Вчера вечером Разумков (глава ВР, - ред.) заявил, что антиязыковый закон Бужанского (депутата от "СН", - ред.) парламент будет рассматривать не в четверг, 16 июля, а на следующий день", - сообщил нардеп.

Вятрович написал, что это не меняет планов по поводу митинга 16 июля.

"Мы собираемся 16 июля в 9:00 возле парламента - потому, что язык - одна из основ нашего суверенитета", - добавил нардеп.

Он отметил, что этот день - годовщина вступления в силу закона о функционировании украинского языка как государственного.

"Мы собираемся 16 июля, чтобы депутаты поняли, почему не стоит двигать закон ни 17 июля, ни в любой другой день. А потом соберемся и 17 июля, и в любой другой день, поскольку каждый из них предоставляется для защиты языка" , - подытожил Вятрович.

Напомним, 17 июня Гуманитарный комитет не поддержал законопроект №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обучению на государственном языке в учебных заведениях" авторства "Слуги народа" Максима Бужанского, что позволяет обучение в школах не на государственном языке.

Законопроект нардепа "слуги" Максима Бужанского об отмене обязательного изучения 80% предметов в школах на украинском языке планировали рассмотреть в ВР на 30-ю годовщину Декларации о суверенитете.

Из-за рассмотрения законопроекта Бужанского о языке образования, которым фактически отменяется переход на украинский в русскоязычных школах, Владимир Вятрович призвал к митингу под ВР.