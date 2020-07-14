 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМитинг в защиту украинского языка пройдет 16 июля, несмотря на перенос рассмотрения законопроекта Бужанского, - Вятрович

Митинг в защиту украинского языка пройдет 16 июля, несмотря на перенос рассмотрения законопроекта Бужанского, - Вятрович

Народный депутат от "ЕС" Владимир Вятрович заявил, что акция в защиту государственного языка состоится 16 июля в 9:00

Об этом он написал в Facebook.

"Вчера вечером Разумков (глава ВР, - ред.) заявил, что антиязыковый закон Бужанского (депутата от "СН", - ред.) парламент будет рассматривать не в четверг, 16 июля, а на следующий день", - сообщил нардеп.

Вятрович написал, что это не меняет планов по поводу митинга 16 июля.

"Мы собираемся 16 июля в 9:00 возле парламента - потому, что язык - одна из основ нашего суверенитета", - добавил нардеп.

Он отметил, что этот день - годовщина вступления в силу закона о функционировании украинского языка как государственного.

"Мы собираемся 16 июля, чтобы депутаты поняли, почему не стоит двигать закон ни 17 июля, ни в любой другой день. А потом соберемся и 17 июля, и в любой другой день, поскольку каждый из них предоставляется для защиты языка" , - подытожил Вятрович.

  • Напомним, 17 июня Гуманитарный комитет не поддержал законопроект №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обучению на государственном языке в учебных заведениях" авторства "Слуги народа" Максима Бужанского, что позволяет обучение в школах не на государственном языке.
  • Законопроект нардепа "слуги" Максима Бужанского об отмене обязательного изучения 80% предметов в школах на украинском языке планировали рассмотреть в ВР на 30-ю годовщину Декларации о суверенитете.
  • Из-за рассмотрения законопроекта Бужанского о языке образования, которым фактически отменяется переход на украинский в русскоязычных школах, Владимир Вятрович призвал к митингу под ВР.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 июля, 2020 вторник

больше новостей

14 июля, 2020 вторник

13 июля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать