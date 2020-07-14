 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортПолиция начала расследование в отношении 10-летнего сына Роналду

Полиция начала расследование в отношении 10-летнего сына Роналду


фото: Instagram
Португальская полиция начала расследование после того, как в сеть попало видео с 10-летним сыном футболиста Криштиану Роналду, который самостоятельно управлял гидроциклом

Об этом сообщает The Sun .

Видео в сеть выложила тетя парня - Элма, которая является сестрой Роналду. Португальская пресса утверждает, что видео было снято 11 июля на Мадейре, где Криштиану Роналду-младший отдыхал с родственниками.

Начальник морской полиции Геррейро Кардосо подтвердил, что сейчас проводится расследование инцидента. Он заявил, что ему известно о том, что произошло, и теперь уточняются обстоятельства, чтобы выяснить, нужно ли накладывать штраф. Он также сообщил, что для использования гидроциклов необходима лицензия шкипера, а иметь ее могут только взрослые.

Согласно португальскому законодательству, размер штрафа за катание на гидроцикле без лицензии достигает 3 тыс. евро.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 июля, 2020 вторник

больше новостей

14 июля, 2020 вторник

13 июля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать