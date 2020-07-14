Полиция начала расследование в отношении 10-летнего сына Роналду

14 июля, 2020, 10:39

Португальская полиция начала расследование после того, как в сеть попало видео с 10-летним сыном футболиста Криштиану Роналду, который самостоятельно управлял гидроциклом

Об этом сообщает The Sun .

Видео в сеть выложила тетя парня - Элма, которая является сестрой Роналду. Португальская пресса утверждает, что видео было снято 11 июля на Мадейре, где Криштиану Роналду-младший отдыхал с родственниками.

Начальник морской полиции Геррейро Кардосо подтвердил, что сейчас проводится расследование инцидента. Он заявил, что ему известно о том, что произошло, и теперь уточняются обстоятельства, чтобы выяснить, нужно ли накладывать штраф. Он также сообщил, что для использования гидроциклов необходима лицензия шкипера, а иметь ее могут только взрослые.

Согласно португальскому законодательству, размер штрафа за катание на гидроцикле без лицензии достигает 3 тыс. евро.

Esse vídeo de Cristiano Ronaldo Junior dirigindo um jet ski tem gerado polêmica em Portugal! A polícia marítima do país abriu investigação pelo caso, já que o menino de 10 anos não poderia pilotar sozinho o veículo. pic.twitter.com/Z4BcwkpjS5 - FOX Sports Brasil (de) (@FoxSportsBrasil) July 13, 2020

Напомним, 7 июля Роналду в десятом сезоне в карьере забил более 25 голов и повторил достижение аргентинца Лионеля Месси.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb