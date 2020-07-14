Полиция начала расследование в отношении 10-летнего сына Роналду
Об этом сообщает The Sun .
Видео в сеть выложила тетя парня - Элма, которая является сестрой Роналду. Португальская пресса утверждает, что видео было снято 11 июля на Мадейре, где Криштиану Роналду-младший отдыхал с родственниками.
Начальник морской полиции Геррейро Кардосо подтвердил, что сейчас проводится расследование инцидента. Он заявил, что ему известно о том, что произошло, и теперь уточняются обстоятельства, чтобы выяснить, нужно ли накладывать штраф. Он также сообщил, что для использования гидроциклов необходима лицензия шкипера, а иметь ее могут только взрослые.
Согласно португальскому законодательству, размер штрафа за катание на гидроцикле без лицензии достигает 3 тыс. евро.
Esse vídeo de Cristiano Ronaldo Junior dirigindo um jet ski tem gerado polêmica em Portugal! A polícia marítima do país abriu investigação pelo caso, já que o menino de 10 anos não poderia pilotar sozinho o veículo. pic.twitter.com/Z4BcwkpjS5- FOX Sports Brasil (de) (@FoxSportsBrasil) July 13, 2020
- Напомним, 7 июля Роналду в десятом сезоне в карьере забил более 25 голов и повторил достижение аргентинца Лионеля Месси.
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