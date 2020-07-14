Обидчик Джошуа показал, как изнуряюще готовится к возвращению на ринг

14 июля, 2020, 17:15

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец Энди Руис выложил видео изнурительной тренировки в бассейне

Ролик Руис обнародовал в Instagram.

На видео американский тяжеловес занимается в бассейне под руководством своего нового тренера Эдди Рейносо.

В начале 2020 года Руис расстался со своим предыдущим тренером Мэнни Роблесом. Под его руководством он готовился к двум боям против британца Энтони Джошуа. В июне прошлого года Руис сенсационно победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации), однако в декабре 2019-го уступил британцу в реванше.

6 мая стало известно, что Энди Руис начал сотрудничество с Эдди Рейносо, который тренирует мексиканца Сауля Альвареса.

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