 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортОбидчик Джошуа начал сотрудничество с тренером богатого боксера мира

Обидчик Джошуа начал сотрудничество с тренером богатого боксера мира


фото: BoxingScene
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис из США начал сотрудничество с Эдди Рейносо, который тренирует мексиканца Сауля Альвареса

Об этом сообщает BoxingScene .

Новым тренером бывшего обладателя титулов WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) стал Эдди Рейносо.

Он считается одним из сильнейших мексиканских тренеров и известен благодаря работе с чемпионом мира в четырех весовых категориях Саулем Альваресом.

В начале 2020 г. Руис расстался со своим предыдущим тренером Мэнни Роблесом. Под его руководством он готовился к двум боям против британца Энтони Джошуа. В июне прошлого года Руис сенсационно победил Джошуа, и отобрал у него титулы, однако, в декабре 2019-го уступил британцу в реванше.

Сауль Альварес является обладателем титулов WBC (Всемирного боксерского совета) и WBA в среднем весе (до 72,6 кг) и пояса WBA во втором среднем весе (до 76,2 кг).

Журнал Forbes в 2019 году назвал Альвареса богатым боксером мира, мексиканец заработал $94 млн.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 мая, 2020 среда

больше новостей

6 мая, 2020 среда

5 мая, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать