Обидчик Джошуа начал сотрудничество с тренером богатого боксера мира

6 мая, 2020, 12:52

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис из США начал сотрудничество с Эдди Рейносо, который тренирует мексиканца Сауля Альвареса

Об этом сообщает BoxingScene .

Новым тренером бывшего обладателя титулов WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) стал Эдди Рейносо.

Он считается одним из сильнейших мексиканских тренеров и известен благодаря работе с чемпионом мира в четырех весовых категориях Саулем Альваресом.

В начале 2020 г. Руис расстался со своим предыдущим тренером Мэнни Роблесом. Под его руководством он готовился к двум боям против британца Энтони Джошуа. В июне прошлого года Руис сенсационно победил Джошуа, и отобрал у него титулы, однако, в декабре 2019-го уступил британцу в реванше.

Сауль Альварес является обладателем титулов WBC (Всемирного боксерского совета) и WBA в среднем весе (до 72,6 кг) и пояса WBA во втором среднем весе (до 76,2 кг).

Журнал Forbes в 2019 году назвал Альвареса богатым боксером мира, мексиканец заработал $94 млн.

Напомним, 23 января американский боксер Энди Руис прекратил сотрудничество со своим тренером Мэнни Роблесом, из-за поражения от британца Энтони Джошуа.

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