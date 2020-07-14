Львовским "Карпатам" запретили покупать новых футболистов

14 июля, 2020, 21:15

Украинская ассоциация футбола запретила "Карпатам" регистрировать новых игроков

Об этом сообщает Meta Ratings.

Такое решение УАФ приняла из-за задолженности львовского клуба перед бывшим своим игроком Кевином Мендесом. 24-летний уругвайский полузащитник играл за львовские "Карпаты" с 2018-го по 2019-й год.

Трансферный бан будет действовать в течение трех полных и последовательных заявочных периодов.

9 июля Украинская ассоциация футбола исключила львовские "Карпаты" из премьер-лиги.