Львовским "Карпатам" запретили покупать новых футболистов
14 июля, 2020, 21:15
Украинская ассоциация футбола запретила "Карпатам" регистрировать новых игроков
Об этом сообщает Meta Ratings.
Такое решение УАФ приняла из-за задолженности львовского клуба перед бывшим своим игроком Кевином Мендесом. 24-летний уругвайский полузащитник играл за львовские "Карпаты" с 2018-го по 2019-й год.
Трансферный бан будет действовать в течение трех полных и последовательных заявочных периодов.
- 9 июля Украинская ассоциация футбола исключила львовские "Карпаты" из премьер-лиги.
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