Глава ВОЗ описал четыре сценария распространения пандемии коронавируса

14 июля, 2020, 13:28

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что существует четыре основных сценария распространения коронавируса в мире

Об этом он рассказал во время брифинга, сообщает Сегодня.

Первый сценарий характерен для стран, которые были предупреждены о пандемии. Такие государства смогли взять под контроль и не допустить крупных вспышек заболеваемости. К ним глава ВОЗ отнес страны Юго-Восточной Азии, Тихоокеанского региона, Карибского бассейна и Африки.

Второй сценарий - европейский, в этом случае "имели место масштабные вспышки, которые были взяты под контроль благодаря сильному руководству и населению, придерживалось основных мероприятий по предотвращению распространения вируса".

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В случае третьего сценария страны преодолели первый пик заболеваемости и начали отказываться от ограничительных мер, на фоне чего возникли новые вспышки.

По четвертому сценарию пошли страны, где наблюдается резкий рост числа инфицированных. Это происходит в Северной и Южной Америках, Южной Азии и нескольких странах Африки.

По последним данным, коронавирусом по всему миру заразились почти 13 млн человек, более 570 тысяч умерли.