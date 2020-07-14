Глава ВОЗ описал четыре сценария распространения пандемии коронавируса
Об этом он рассказал во время брифинга, сообщает Сегодня.
Первый сценарий характерен для стран, которые были предупреждены о пандемии. Такие государства смогли взять под контроль и не допустить крупных вспышек заболеваемости. К ним глава ВОЗ отнес страны Юго-Восточной Азии, Тихоокеанского региона, Карибского бассейна и Африки.
Второй сценарий - европейский, в этом случае "имели место масштабные вспышки, которые были взяты под контроль благодаря сильному руководству и населению, придерживалось основных мероприятий по предотвращению распространения вируса".
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В случае третьего сценария страны преодолели первый пик заболеваемости и начали отказываться от ограничительных мер, на фоне чего возникли новые вспышки.
По четвертому сценарию пошли страны, где наблюдается резкий рост числа инфицированных. Это происходит в Северной и Южной Америках, Южной Азии и нескольких странах Африки.
По последним данным, коронавирусом по всему миру заразились почти 13 млн человек, более 570 тысяч умерли.
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