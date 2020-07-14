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Espreso.tvМирГлава ВОЗ описал четыре сценария распространения пандемии коронавируса

Глава ВОЗ описал четыре сценария распространения пандемии коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что существует четыре основных сценария распространения коронавируса в мире

Об этом он рассказал во время брифинга, сообщает Сегодня.

Первый сценарий характерен для стран, которые были предупреждены о пандемии. Такие государства смогли взять под контроль и не допустить крупных вспышек заболеваемости. К ним глава ВОЗ отнес страны Юго-Восточной Азии, Тихоокеанского региона, Карибского бассейна и Африки.

Второй сценарий - европейский, в этом случае "имели место масштабные вспышки, которые были взяты под контроль благодаря сильному руководству и населению, придерживалось основных мероприятий по предотвращению распространения вируса".

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В случае третьего сценария страны преодолели первый пик заболеваемости и начали отказываться от ограничительных мер, на фоне чего возникли новые вспышки.

По четвертому сценарию пошли страны, где наблюдается резкий рост числа инфицированных. Это происходит в Северной и Южной Америках, Южной Азии и нескольких странах Африки.

По последним данным, коронавирусом по всему миру заразились почти 13 млн человек, более 570 тысяч умерли.

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