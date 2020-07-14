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Espreso.tvОбществоСитуация с коронавирусом становится хуже, многие страны пошли в неправильном направлении, - ВОЗ

Ситуация с коронавирусом становится хуже, многие страны пошли в неправильном направлении, - ВОЗ


фото: Reuters
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация, связанная с пандемией коронавируса, будет становиться все "хуже и хуже"

По его словам, "очень многие страны пошли в неправильном направлении": число случаев заражения продолжает расти там, где проверенные меры противодействия или не применялись, или не соблюдались, сообщает ВВС .

Глава ВОЗ подчеркнул, что противоречивые призывы мировых лидеров подрывают доверие людей к попыткам взять пандемию под контроль.

"Вирус остается публичным врагом номер один, но по действиям многих правительств и людей этого не скажешь", - сказал Гебрейесус.

Он добавил, что к таким мерам, как социальное дистанцирование, мытье рук, ношение масок в определенных ситуациях, необходимо серьезное отношение.

"Если не следовать основам, пандемия будет идти только одним путем ... Все будет становиться все хуже, хуже и хуже", - заявил глава ВОЗ.

Ранее Гебрейесус предупредил, что "в обозримом будущем возвращения к нормальной жизни не будет".

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