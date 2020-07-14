Ситуация с коронавирусом становится хуже, многие страны пошли в неправильном направлении, - ВОЗ
По его словам, "очень многие страны пошли в неправильном направлении": число случаев заражения продолжает расти там, где проверенные меры противодействия или не применялись, или не соблюдались, сообщает ВВС .
Глава ВОЗ подчеркнул, что противоречивые призывы мировых лидеров подрывают доверие людей к попыткам взять пандемию под контроль.
"Вирус остается публичным врагом номер один, но по действиям многих правительств и людей этого не скажешь", - сказал Гебрейесус.
Он добавил, что к таким мерам, как социальное дистанцирование, мытье рук, ношение масок в определенных ситуациях, необходимо серьезное отношение.
"Если не следовать основам, пандемия будет идти только одним путем ... Все будет становиться все хуже, хуже и хуже", - заявил глава ВОЗ.
Ранее Гебрейесус предупредил, что "в обозримом будущем возвращения к нормальной жизни не будет".
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