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Espreso.tvОбществоЭкономика Сингапура обвалилась на рекордные 40%

Экономика Сингапура обвалилась на рекордные 40%

ВВП Сингапура рухнул на 41,2% во втором квартале 2020 года по сравнению с первым кварталом, что стало рекордным падением

Об этом свидетельствуют предварительные официальные статистические данные, сообщает BBC.

Экономика вошла в техническую рецессию, которая фиксируется при сокращении ВВП в поквартальном выражении два квартала подряд, впервые с 2009 года.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали падение ВВП на 35,9%.

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В годовом выражении экономика Сингапура обвалилась на 12,6%, темпы падения также стали рекордными, отражая негативные последствия пандемии коронавируса для экономики.

Эксперты в среднем ожидали падения ВВП в годовом выражении на 10,5%. ВВП в первом квартале сократился на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Объем промышленного производства в Сингапуре во втором квартале уменьшился на 23,1% по сравнению с предыдущим кварталом, в годовом выражении производство выросло на 2,5%. Объемы строительства упали на 95,6% в поквартальном выражении и на 54,7% - в годовом, спад в сфере услуг составил 37,7% в поквартальном выражении и 13,6% - в годовом.

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