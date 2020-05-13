В Британии - наиболее глубокое экономическое падение с 2008 года

13 мая, 2020, 11:58

В Великобритании зафиксировали наиболее глубокое падение экономики со времени финансового кризиса 2008 года в I квартале 2020 года из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на данные Офиса национальной статистики.

"Это наибольшее квартальное падение со времен глобального финансового кризиса, оно отражает наложение ограничений на здравоохранение и добровольное социальное дистанцирование, введенные в ответ на пандемию COVID-19", - отметила старший экономист Capital Economics Рут Грегори.

Экономика Великобритании в I квартале 2020 года, когда были введены ограничения из-за коронавируса, показала стремительное падение впервые со времен финансового кризиса в 2008 году.

Как отмечается, в I квартале 2020 годва зафиксировали падение экономического роста на 2%, после нулевого роста в последнем квартале 2019 года.

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Грегори отметила: данные показывают, что экономика страны "уже находится в свободном падении в течение двух недель после введения ограничений", введенных для сдерживания эпидемии коронавируса.

По ее оценке, во II квартале ожидается еще большее снижение темпов экономического роста, прежде чем экономика начнет постепенно восстанавливаться.

По состоянию на утро 13 мая коронавирусом COVID-19 заболели 4 342 453 человек, из них - 292 893 человека умерли, 1 602 443 - выздоровели.

По данным Worldmeter, в тройку лидеров по количеству больных входят США (1 408 636 человек), Испания (269 520) и РФ (232 243). На четвертом месте - Великобритания (226 463).

В Британии зафиксирован 226 463 больных COVID-19, из которых 32 692 умерли.