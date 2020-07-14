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Espreso.tvОбществоБлижайшие 1,5 года Киев может оставаться в адаптивном карантине, - глава Госпродпотебслужбы столицы

Ближайшие 1,5 года Киев может оставаться в адаптивном карантине, - глава Госпродпотебслужбы столицы

Адаптивный карантин, вероятно, продолжат еще на неопределенный срок

Об этом сайту «Сегодня» рассказал глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его мнению, карантин будет продлен до тех пор, пока не снизится тенденция к росту заболеваемости.

"Сейчас в Киеве стабильно высокие показатели по заболеваемости. И ни о каком ослаблении карантина пока говорить не приходится. На какой срок будет продлен адаптивный карантин после 31 июля, зависит от уровня заболеваемости. Те цифры, которые мы видим и анализируем сегодня, не радуют. При таких показателях в адаптивном карантине мы будем находиться в ближайшие полтора года", - сказал Рубан.

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