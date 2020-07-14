Ближайшие 1,5 года Киев может оставаться в адаптивном карантине, - глава Госпродпотебслужбы столицы

14 июля, 2020, 12:50

Адаптивный карантин, вероятно, продолжат еще на неопределенный срок

Об этом сайту «Сегодня» рассказал глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его мнению, карантин будет продлен до тех пор, пока не снизится тенденция к росту заболеваемости.

"Сейчас в Киеве стабильно высокие показатели по заболеваемости. И ни о каком ослаблении карантина пока говорить не приходится. На какой срок будет продлен адаптивный карантин после 31 июля, зависит от уровня заболеваемости. Те цифры, которые мы видим и анализируем сегодня, не радуют. При таких показателях в адаптивном карантине мы будем находиться в ближайшие полтора года", - сказал Рубан.

По состоянию на 14 июля в Киеве 6350 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.