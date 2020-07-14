В Киеве зафиксировано 112 новых случаев COVID-19, - Кличко

14 июля, 2020, 08:49

По состоянию на 14 июля в Киеве 6350 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в Telegram.

У 112 человек подтвердили болезнь за прошедшие сутки.

Заболели 50 женщин (20 - 79 лет), 56 мужчин в возрасте (22 - 84 лет), 4 девочки (4 -15 лет) и 2 мальчика - 12 и 16 лет.

Среди них - 8 медиков. В медучреждения Киева госпитализировали 9 больных.

Один человек умер. С начала эпидемии, от вируса умерло 125 киевлян.

Выздоровели за минувшие сутки 15 человек. Всего излечилось 2124 жители.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 31. В Деснянском - 21. И в Днепровском районе - 14 случаев.