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Espreso.tvОбществоАвстрия продлила запрет на авиарейсы из Украины

Австрия продлила запрет на авиарейсы из Украины

Правительство Австрии продлило запрет на регулярное пассажирское авиасообщение с Украиной и рядом других стран до конца июля

Об этом сообщает местное издание WienerZeitung .

Правительство Австрии приняло решение о продлении запрета на авиасообщение с Украиной до 30 июля.

Сообщается, что до сегодняшнего решения Австрия вводила запрет на полеты из восьми стран и итальянского региона Ломбардия. Теперь же "красный" список состоит из 18 стран, а из Ломбардии сняли запрет.

Под запрет попали перелеты из всех стран Западных Балкан, Болгарии, Румынии, Молдовы и Египта. Таким образом, к концу месяца будут отменены рейсы из Белграда, Бухареста, Каира, Подгорице, Сараево, Сибиу, Скопье, Софии, Тираны и Варны.

В то же время ничего не изменилось для стран, которые уже были под запретом: Беларусь, Китай, Великобритания, Иран, Португалия, Россия, Швеция и Украина. Рейсы из этих стран возможны только в качестве исключений.

  • Ранее правительство Австрии заявило, что запрет на авиасообщение с Украиной продлили до 15 июля .

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