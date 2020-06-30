Австрия продлила запрет на прием самолетов из Украины до 15 июля
Соответствующее решение принято Министерством здравоохранения Австрии, передает РБК-Украина со ссылкой на der Standard .
Министр Рудольф Аншобер обнародовал обновленные меры по борьбе с COVID-19. Согласно новым нормам, запрещены авиарейсы из Украины, Беларуси, Китая, Великобритании, Ирана, Португалии, России, Швеции и итальянской Ломбардии.
Уточняется, что могут быть исключения, если рейс в Австрию отвечает интересам государства. Каждый такой случай будет рассматриваться индивидуально.
Издание пишет, что исключения особенно актуальны, поскольку австрийская площадка является местом международных переговоров. Недавно, российский самолет привозил делегацию для переговоров о разоружении со США.
- Совет ЕС определил категории граждан третьих стран, которым разрешат въезд с 1 июля.
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