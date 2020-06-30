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Espreso.tvОбществоАвстрия продлила запрет на прием самолетов из Украины до 15 июля

Австрия продлила запрет на прием самолетов из Украины до 15 июля

Австрия продлила запрет на полеты ряда стран как минимум до 15 июля, среди них и Украина

Соответствующее решение принято Министерством здравоохранения Австрии, передает РБК-Украина со ссылкой на der Standard .

Министр Рудольф Аншобер обнародовал обновленные меры по борьбе с COVID-19. Согласно новым нормам, запрещены авиарейсы из Украины, Беларуси, Китая, Великобритании, Ирана, Португалии, России, Швеции и итальянской Ломбардии.

Уточняется, что могут быть исключения, если рейс в Австрию отвечает интересам государства. Каждый такой случай будет рассматриваться индивидуально.

Издание пишет, что исключения особенно актуальны, поскольку австрийская площадка является местом международных переговоров. Недавно, российский самолет привозил делегацию для переговоров о разоружении со США.

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