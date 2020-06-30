Австрия продлила запрет на прием самолетов из Украины до 15 июля

30 июня, 2020, 21:02

Австрия продлила запрет на полеты ряда стран как минимум до 15 июля, среди них и Украина

Соответствующее решение принято Министерством здравоохранения Австрии, передает РБК-Украина со ссылкой на der Standard .

Министр Рудольф Аншобер обнародовал обновленные меры по борьбе с COVID-19. Согласно новым нормам, запрещены авиарейсы из Украины, Беларуси, Китая, Великобритании, Ирана, Португалии, России, Швеции и итальянской Ломбардии.

Уточняется, что могут быть исключения, если рейс в Австрию отвечает интересам государства. Каждый такой случай будет рассматриваться индивидуально.

Издание пишет, что исключения особенно актуальны, поскольку австрийская площадка является местом международных переговоров. Недавно, российский самолет привозил делегацию для переговоров о разоружении со США.