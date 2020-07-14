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Espreso.tvМир30 июля NASA отправит корабль на Марс

30 июля NASA отправит корабль на Марс


фото: NASA
NASA планирует запуск на Марс космического корабля с марсоходом Perseverance

Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Запуск запланирован на 7:50 утра 30 июля по местному времени (14:50 по киевскому времени).

Команда готовится доставить марсоход на стартовую площадку. В NASA отмечают, что дата запуска может измениться.

На дату запуска могут повлиять результаты тестирования всех систем корабля или погодные условия. Запустить корабль с марсоходом планируют не позже 15 августа.

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