30 июля NASA отправит корабль на Марс
14 июля, 2020, 07:18
NASA планирует запуск на Марс космического корабля с марсоходом Perseverance
Об этом сообщает пресс-служба NASA.
Запуск запланирован на 7:50 утра 30 июля по местному времени (14:50 по киевскому времени).
Команда готовится доставить марсоход на стартовую площадку. В NASA отмечают, что дата запуска может измениться.
На дату запуска могут повлиять результаты тестирования всех систем корабля или погодные условия. Запустить корабль с марсоходом планируют не позже 15 августа.
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